Würzburg- Kajak-Kilometer für Kinder mit Diabetes

Auch Laura Thompson aus Würzburg erhielt hier im vergangenen Jahr die Diagnose Diabetes – für die heute 14-Jährige und ihre Familie damals, mitten im ersten Corona-Lockdown, ein Schock....

Nun, ein Jahr später, möchte Laura selbst andere Familien in dieser Situation unterstützen – und hat sich dafür eine außergewöhnliche Spendenaktion ausgedacht. Als aktive Kajakfahrerin in der TGW Heidingsfeld sammelt sie für jeden Kilometer, den sie und ihre Vereinskameraden mit dem Kajak in diesem Jahr zurücklegen, Geld.

Mehr dazu und Quellverweis: mainpost.de vom 10.5.2021

Tags: Sport, Diagnose

Drucken E-Mail