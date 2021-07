Wandelpfad „100 Jahre Insulin“ - Virtuell auf den Spuren des Insulins unterwegs

Berlin, 16. Juli 2021 – 100 Jahre Insulin, das muss gefeiert werden! Und es wird gefeiert – mit einer vielfältigen, lebendigen Veranstaltung am 24. Juli, die teils analog in Berlin, teils digital stattfindet auf www.100-jahre-insulin.de. Ein Baustein dieses Events ist der digitale Wandelpfad, mit dem sich die Besucherinnen und Besucher auf die Spuren des Insulins begeben können, von den Anfängen bis heute.

Auf dem Wandelpfad „Insulin im Wandel der Zeit“ begegnen virtuelle Wanderinnen und Wanderer allen Meilensteinen, die das Leben von Menschen mit insulinbehandeltem Diabetes nach und nach verbessert haben. Der Pfad startet im Jahr 1921 – damals gelang Frederick Banting und seinem Assistenten Charles Best erstmals die Isolierung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden. Schon Anfang 1922 erhält mit Leonard Thompson der erste Mensch mit Diabetes eine Injektion mit Insulin, und bereits 1923 kommt das erste kommerzielle Insulin auf den Markt.

Über die Jahrzehnte geht die Erfolgsgeschichte immer weiter – das Insulin selbst wird weiterentwickelt, es gibt aber auch viele technische Neuerungen rund um die Insulin-Injektion und um die Messung des Blut- und Gewebezuckers. Und noch etwas passiert in diesen Jahrzehnten: Die Menschen können sich immer besser über ihre Erkrankung informieren, finden medizinisches Wissen, psychologischen Rat und auch die Möglichkeit zum Austausch und zur Information über die Aktivitäten der Selbsthilfe, zum Beispiel im Diabetes-Journal, im Diabetes-Eltern-Journal, in der Community Blood Sugar Lounge und in den Angeboten von diabetesDE – Deutsche Diabetes Hilfe.

Natürlich gibt der digitale Wandelpfad auch einen Ausblick: Woran wird gerade geforscht? Welche Verbesserungen in der Insulintherapie sind in den nächsten Jahren zu erwarten? Forscherinnen und Forscher gehen diesen Weg weiter, um Menschen mit Diabetes ein noch besseres Leben zu ermöglichen.

„Insulin im Wandel der Zeit“ gibt den Besuchern der Veranstaltungs-Website einen informativen und unterhaltsamen Überblick über die wichtigsten Meilensteine der zurückliegenden 100 Jahre und ist bereits eine Woche vor der Veranstaltung freigeschaltet – also ab Samstag, 17. Juli – und für alle Interessierten zugänglich unter www.100-jahre-insulin.de.

