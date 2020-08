Unterstützt die Diabetes Charity Cap Kampagne

"I am greater than my highs and lows", übersetzt, "Ich bin mehr als meine Über- und Unterzucker". Dies ist die Botschaft der Diabetes Charity Cap Kampagne.

Menschen mit Diabetes stehen jeden Tag auf’s neue vor der Herausforderung hohe und niedrige Werte im Blutzuckerverlauf zu managen. Daher ist jeder Tag ein besonderer Tag. Diabetes macht dir klar, wie stark du wirklich bist und deswegen kannst du jederzeit von dir behaupten: I am greater than my highs and lows.

Die Charity Cap wurde ins Leben gerufen, damit du auch nach außen hin zeigen kannst, wie stark du jeden Tag bist. Ab jetzt kannst du sie dein Eigen nennen und tust damit auch noch etwas Gutes.

Mit deiner eigenen Diabetes Charity Cap unterstützt du die Organisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und die Stiftung Dianino.

Mehr Infos und mitmachen unter https://diabetes-charity-cap.de/

Tags: DiabetesDE, Dianinio

