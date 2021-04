Typ1 Diabetes bei Kindern: Grünes Licht für Insulin aspart

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) hat empfohlen, das Mahlzeiteninsulin Insulin aspart (NovoRapid®) für die Behandlung von Kindern mit Diabetes ab dem Alter von einem Jahr..

Mehr dazu und Quellverweis: Ärztezeitung vom 21.9.2016

Tags: Novo Nordisk, Insulin, Firmen

