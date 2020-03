Sorgentelefon und Expertenchats: Mannschaftsmitglieder des FC Diabetologie beantworten Fragen von Menschen mit Diabetes vom 30.3. bis 9.4.2020

diabetesDE- Sorgentelefon 030/20167733 oder Chat auf www.diabetesde.org vom 30. März bis 9. April 2020 täglich von 16.00 – 17.00 Uhr



Mannschaftsmitglieder des FC Diabetologie beantworten Fragen von Menschen mit Diabetes

Berlin, 27. März 2020 – Das Corona-Virus SARS-Cov-2 hat das öffentliche Leben in Deutschland fast zum Stillstand gebracht. Das hat auch gravierende Auswirkungen auf das Leben der Menschen mit Diabetes Typ 1 oder Typ 2. In den diabetologischen Schwerpunktpraxen finden derzeit fast keine Schulungen statt. Trotzdem haben Betroffene dringende Fragen zu ihrer Therapie. So mancher Diabetespatient ist sehr verunsichert. Daher hat der FC Diabetologie, in dem Ärzte, Wissenschaftler, Diabetesberater und Menschen mit Diabetes gemeinsam Fußball spielen, spontan reagiert und ein Sorgentelefon sowie Expertenchats für die kommenden zwei Wochen eingerichtet. Jeweils von 16.00 – 17.00 Uhr stehen Diabetologen und Diabetesberater Rede und Antwort rund um das Thema „Coronavirus & Diabetes: Wir stellen uns Ihren Fragen“. Beginn ist Montag der 30. März um 16.00 Uhr – 17.00 Uhr.

„Wir nehmen die Sorge der Menschen mit Diabetes Typ 1 oder Typ 2, an dem Corona-Virus zu erkranken, sehr ernst und wollten spontan Hilfe anbieten“, sagt Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Denn der Redebedarf der chronisch Erkrankten sei durch eine nicht ausreichend differenzierte mediale Berichterstattung, wer denn konkret zu den Risikopatienten gehört, derzeit extrem hoch. „Viele sind verunsichert, auch in Hinblick auf die eigene Therapie in dieser Ausnahmesituation“, so Nicole Mattig- Fabian. „Da lag es nahe, dass die Spieler des FC Diabetologie, darunter Diabetologen und Diabetesberater, ein Sorgentelefon und einen Expertenchat einrichten.

“Der ehrenamtliche Trainer der Mannschaft, Christoph Daum, ergänzt: „Dass meine Spieler neben ihrer derzeitigen Doppelbelastung in Praxis und Klinik sich nebenbei die Zeit nehmen, ehrenamtlich die Fragen der Menschen mit Diabetes zu beantworten, unterstreicht den Charakter der Mannschaft und jedes Einzelnen. Ich hatte aber auch nichts anderes erwartet, nicht umsonst engagiere ich mich seit sechs Jahren für den FC Diabetologie super gerne. Das sind alles feine Menschen.

“Der FC Diabetologie, gegründet im November 2014, ist ein Novum für Deutschland. Hier spielen Ärzte, Wissenschaftler, Diabetesberater und Menschen mit Diabetes, alle Hobbyfußballer mit mehr oder weniger fußballerischem Können, aber mit einer gemeinsamen Vision: Mit ihren Spielen, die sie vor allem gegen den FC Bundestag bestreiten, möchten sie mehr Aufmerksamkeit für die Volkskrankheit Diabetes mellitus erreichen und eine Nationale Diabetes-Strategie erwirken.

Welcher Experte wann telefonisch oder im Chat erreichbar ist, finden Interessierte unter: https://www.diabetesde.org/corona-diabetes-fragen-sorgen

Weitere Tipps zum Thema Diabetes & Corona unter:

Quellverweis: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vom 27.3.2020

