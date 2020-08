Sorgen-Telefon für Eltern von Kindern mit Diabetes Typ 1

diabetesDE bietet Eltern mit betroffenen Kindern Diabetes Typ 1 ein. "Sorgen-Telefon" an. Die vergangenen Termine wurden von den Eltern gern genutzt und so möchten wir auf weitere Termine hinweisen. Diabetesberaterin und Beiratsmitglied Andrea Witt steht Ihnen immer an diesen Tagen, jeweils von 18 bis 20 Uhr, zur Verfügung

Aktuelle Termine

24. September 2020

22. Oktober 2020

19. November 2020

Telefonnummer: 030 / 20 16 77-44

Quelle: http://www.diabetesde.org/

Tags: DiabetesDE, Expertenrat

Drucken E-Mail