Schalker Bundesliga Spieler Ozan Kabak darf trotz Diabetes auch in Zeiten von Corona spielen!

Gestern wurde entschieden, daß der Schalker Bundesliga Spieler, Ozan Kabak, trotz seiner Erkrankung and Diabetes Typ1, an den anstehenden Spielen teilnehmen darf. Wenn er gut eingestellt und ansonsten fit ist, darf er spielen, so Jochen Schneider, Sportvorstand des FC Schalke 04.

Quellverweis: fussball.news vom 1.5.2020

Tags: Sport, Fußball, Coronavirus Covid-19