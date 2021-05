Petition - Fliegen mit Diabetes Typ 1

In Europa gibt es bisher für Piloten mit Typ-1-Diabetes keinen Weg ins Cockpit. Mit einer Petition versucht Jonas Karbach, selbst Betroffener, auf die nicht mehr zeitgemäßen Regelungen aufmerksam zu machen und verweist auf die Fortschritte in der Diabetestherapie und praktikable Lösungen in anderen Ländern.

Mehr dazu und Quellverweis: aerokurier.de vom 7.5.2021

Tags: Sport, Reisen/Urlaub, Politik