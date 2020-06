Perfekt vernetzt dank neuem Wireless Adapter: Accu-Chek Mobile ab sofort mit der mySugr App verbinden

Mit Accu-Chek Mobile bietet Roche Diabetes Care ein System, das Blutzuckermessgerät, Stechhilfe und 50 Tests in einem vereint. Der neue Wireless Adapter ergänzt das Messsystem jetzt um einen weiteren Vorteil: Mit dem Adapter lässt sich Accu-Chek Mobile jetzt über Bluetooth mit der mySugr App verbinden. So können die Blutzuckerwerte ab sofort automatisch in die mySugr App wandern, in der sie übersichtlich dargestellt werden. Damit werden Menschen mit Diabetes weiter entlastet, weil dadurch das mühsame Notieren der Werte in einem Tagebuch entfällt.

Mehr Überblick mit Accu-Chek Mobile und my Sugr

Handschriftliches Tagebuch für Accu-Chek Mobile Nutzer adé: Der Wireless Adapter lässt sich einfach seitlich an das Accu-Chek Mobile Blutzuckermesssystem anbringen. Dann die drahtlose Verbindung herstellen und schon kann es losgehen: So wandern die gemessenen Blutzuckerwerte automatisch in die mySugr App und sind in dieser jederzeit in einer übersichtlichen Darstellung abrufbar. Neben dem Tagebuch unterstützt die mySugr App ihren Nutzer mit weiteren hilfreichen Funktionen: Ein geschätzter HbA1c hilft dabei den Überblick über die Therapie zu behalten, eine Analyse gibt einen tiefen Einblick in die gespeicherten Werte, Reports unterstützen das Gespräch mit dem Arzt und mit einer Suchfunktion lassen sich wichtige Therapiedaten schnell finden.

Ein besonderes Highlight: Nutzer des Accu-Chek Mobile Wireless Adapters erhalten ein kostenloses Upgrade der App auf mySugr Pro. Damit erhalten sie Zugriff auf weitere praktische Hilfsmittel für ihren Alltag mit Diabetes: einen einfach zu bedienenden Insulinrechner, Mahlzeitenfotos inklusive Suchfunktion für ein besseres Verständnis von Blutzuckerverläufen, Blutzucker-Erinnerungen und eine Basalrate für Pumpenträger.

Mit Accu-Chek Mobile von der smarten Pen-Therapie profitieren

Der neue Wireless Adapter macht Accu-Chek Mobile fit für die smarte Pen-Therapie von Roche Diabetes Care. Diese bietet Menschen mit Pen-Therapie und auch dem Arzt einen besseren Überblick über Blutzuckerwerte sowie Insulinabgaben und damit die ideale Basis, gemeinsam die Therapie anzupassen und zu verbessern.

Wie das funktioniert? Accu-Chek Mobile überträgt mit dem neuen Wireless Adapter die gemessenen Blutzuckerwerte automatisch in die mySugr App. Dort können auch die Insulinabgaben des Smart Insulin-Pens Pendiq 2.0 eingetragen, mit den Blutzuckerdaten zusammengeführt und leicht verständlich dargestellt werden. So werden alle wichtigen Diabetes-Daten gebündelt und Zusammenhänge besser erkennbar.

Mehr erreichen als mit nur einem Produkt: Die smarte Pen-Therapie ist eine der modernen Therapielösungen von Roche Diabetes Care, die Menschen mit Diabetes in ihrem Alltag optimal unterstützt und dafür sorgt, dass sich ihr Leben weniger um den Diabetes, sondern mehr um sie selbst dreht. Einfach das Smartphone zücken und schon haben sie alles im Blick – für mehr Überblick und mehr Motivation in ihrem Alltag.

Accu-Chek Mobile Nutzer können den Wireless Adapter unentgeltlich über das Kunden Service Center (0800 4466800, Mo - Fr, 08:00 - 18:00 Uhr) oder online unter www.accu-chek.de/mobile-adapter bestellen

Über Roche Diabetes Care Deutschland

Die Roche Diabetes Care Deutschland GmbH ist als eigenständige Vertriebsgesellschaft innerhalb der Roche-Gruppe verantwortlich für Marketing, Verkauf und Kundenbetreuung von modernen Diabetes-Therapielösungen im deutschen Markt. Diese umfassen klassische und Langzeit-Glukosemessung, digitale Dokumentation und Auswertung, smarte Insulinabgabe sowie motivierende Services. Gemeinsam Diabetes weiter denken – das ist die Mission von Roche Diabetes Care Deutschland. Als Marktführer ist das Unternehmen gestaltende Kraft bei der Versorgung von Menschen mit Diabetes und begleitet Behandler, Versorger und Patienten auf dem Weg in eine digitalisierte Diabetesversorgung der Zukunft: Dank vernetzter moderner Therapielösungen zu mehr Überblick, mehr Zeit, mehr Motivation und verbesserten Therapieergebnissen.

Weitere Informationen zu Roche Diabetes Care Deutschland finden Sie unter www.roche-diabetes-care.de. Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie unter www.accu-chek.de, und unsere Community www.mein-buntes-leben.de bietet hilfreiche Tipps und Services für Menschen mit Diabetes.

