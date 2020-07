Neue Diabetes-Kids @ Home Treffen in Planung

Ihr möchtet andere Diabetes Typ1 Betroffene in Eurer Gegend kennen lernen? Oder ihr möchtet, daß Euer Kind andere Kids mit Diabetes kennen lernt?

Dann organisiert doch selbst eine Diabetes-Kids @ Home Treffen

Aktuell sind folgende Diabetes-Kids @ Home Treffen in Planung:

26.08.2020 in 41372 Niederkrüchten für Kids mit Diabetes. Geschwister und Mütter im Alter von 2-5 Jahre

16.10.2020 in 65817 Eppstein-Niederjosbach Kids mit Diabetes. Geschwister und Eltern im Alter von 5-7 Jahre

Wir haben die genauen Veranstaltungs- und Kontaktdaten bereits an alle Diabetes-Kids Mitglieder in der Nähe dieser Veranstaltungsorte gemailt. Wenn ihr keine Mail von uns erhalten habt, aber in der Nähe dieser Parties wohnt und teilnehmen möchtet, dann schreibt uns an webmaster@diabetes-kids.de an welchem Event ihr teilnehmen möchtet. Wir schicken Euch die Daten dann gerne noch zu.

Wenn ihr selbst eine solche Party auf die Beine stellen wollt:

Auf Diabetes-Kids sind fast 10.000 Menschen, also über 1/3 aller betroffene Familien in Deutschland registriert. Sicher findet sich da auch jemand in Eurem Umfeld.

Also fasst Euch ein Herz und organisiert ein Diabetes-Kids @ Home Treffen. Das kann ein Kaffeekränzchen, Gartenparty oder ein Treffen in einem Restaurant sein. Ganz wie Ihr wollt.

Nachdem Ihr das Formular ausgefüllt und abgeschickt habt, werden wir alle passenden Diabetes-Kids Mitglleder in Eurem Umfeld anschreiben und von Eurem Diabetes-Kids @ Home Treffen berichten.

Alle die an einer Teilnahme Interesse haben, werden sich dann direkt per Telefon oder E-Mail bei Euch melden.

Anmeldung und Details unter http://www.diabetes-kids.de/diabetes-kids-at-home

Tags: Selbsthilfe, Veranstaltungen, Diabetes-Kids Event, Diabetes-Kids Gruppe