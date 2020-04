Neue Beta Zellen aus Stammzellen erzeugen

Dieses Ziel verfolgt eine Forschergruppe am Helmholtz Zentrum in München. Dabei wurden Stammzellkulturen mit hochspezialisierten Vorläuferzellen des Pankreas angereichert um einen höheren Erfolg bei der Ausbildung funktionierender Betazellen mit besserer Glukoseregulation und Insulinproduktion zu erzielen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Betazellersatztherapie für Patienten mit Typ 1 Diabetes.

Mehr Infos und Quellverweis: idw-online.de vom 27.4.2020

Tags: Heilung, Forschung, Studien, Helmholz Zentrum, DZD