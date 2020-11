Morgen Anmeldeschluss: Macht mit beim alljährlichen Diabetes-Kids Weihnachts-Kekswichteln

Anmeldeschluss: 15.11.2020



In diesem Jahr auch wieder für Geschwisterkinder!

Wenn ihr Euch in unsere Weihnachtswichtel-Liste eintragt, dann nehmt ihr am diesjährigen Diabetes-Kids Kekswichteln teil. Bis Mitte November werden wir alle Adressen sammeln, dann kräftig mischen und die Wichtelpartner ziehen. Diese werden dann per E-Mail informiert.



Ihr verschickt dann bis spätestens 10. Dezember ein Päckchen mit mind. 3 verschiedenen Sorten selbstgebackener Plätzchen und natürlich die Rezepte mit KE bzw. BE-Angaben. Wichtig ist, daß die KE bzw. BE-Angaben für die fertig gebackenen Kekse angegeben werden. z.B. 1Keks = 2 BE oder 100gr Kekse = 4 BE



So ca. 400g Kekse sollten es insgesamt schon sein. Dann noch eine Karte dazu damit das Wichtelkind auch weiß, von wem die Leckereien sind.

Was ihr sonst noch für nette Kleinigkeiten reinpackt, überlassen wir dann eurer Phantasie.

Bitte denkt daran das die Wichtelkinder sehnsüchtig auf die Päckchen warten. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, ob ihr ein solches Paket auch verschicken könnt, dann nehmt im Zweifel lieber nicht teil. Verpackt die Plätzchen bitte auch so, dass sie auch Heile und pünktlich, so um den 3.Advent spätestens, ankommen.

