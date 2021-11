Mach mit bei der #BlueBalloonChallenge! Heute geht es los auf Instagram!

Die #BlueBalloonChallenge ist eine gemeinsame I nitiative von #dedoc° und Medtronic. Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein für Diabetes in der Gesellschaft zu schaffen. Im April und Mai 2021 haben wir bereits mehr als 28 Millionen Menschen weltweit erreicht. Nun haben wir uns mit Life for a Child zusammengeschlossen: Für jede Instagram-

Story mit dem #BlueBalloon-Filter, in der Medtronic getaggt ist, spendet Medtronic 5€ an die Organisation.

Wann? 14-30 November 2021

Wo? Instagram (international)

Wie viel? Bis zu 100.000€

Was müsst Ihr tun? Postet eine Instagram Story mit dem filter ("Blue Balloon" by @medtronicita) Taggt @medtronicdiabetesDE oder @medtronicdiabetesEU !

Dadurch wird eine 5€ Spende ausgelöst. Für extra Karma-Punkte taggt bitte auch @dedoc_de und @lifeforachild. Aktiviert Eure Community, bei der Challenge mitzumachen. Jede 5€ Spende kann ein Kind einen Monat lang mit Insulin, Teststreifen und anderen Hilfsmitteln versorgen.



FAQ:

Was ist die #BlueBalloonChallenge?

Was hat es mit dem blauen Ballon auf sich?

Der blaue Ballon ist eine Analogie, die das Leben mit Diabetes beschreiben soll. Das Leben mit Diabetes ist wie ganz normaler Alltag, nur dass wir eben zusätzlich einen Ballon in der Luft balancieren müssen. Schau dir dazu unseren Film zur #BlueBalloonChallenge an!

Geht es bei der Blue Balloon Challenge nur um Typ 1 Diabetes?

#dedoc° ist eine Community für ALLE Menschen mit Diabetes. Jeder Diabetes-Typ verdient Aufmerksamkeit und kein Diabetes-Typ verdient Diskriminierung. Wir laden daher Menschen mit allen Diabetes-Typen zum Mitmachen ein. Denn nur gemeinsam sind wir stark!

Wie funktioniert der Instagram-Filter?

Mit unserem #BlueBalloonChallenge-Filter erscheint wie von Zauberhand ein blauer Ballon in Deiner Story! Klicke einfach auf diesen Link, um direkt zum Filter zu gelangen. Alternativ findest Du ihn in der Instagram-Filterdatenbank unter dem Namen “Blue Balloon by medtronicita”, in unseren Profil-Highlights oder in den vielen Instagram-Stories von anderen Accounts. Wenn jemand den Filter in einer Story verwendet, siehst Du das nämlich oben links unter dem Profilnamen. Du kannst dann einfach darauf klicken und wirst zum Filter weitergeleitet.

Wenn Du den Filter gefunden hast, klicke auf den Button “Ausprobieren”. Sobald Dein Handy ein Gesicht erkennt, erscheint nun ein blauer Ballon, den Du beliebig verschieben und vergrößern oder verkleinern kannst. Du kannst Fotos und Videos damit machen. Viel Spaß! :-)

Wie funktioniert das mit der Spende an Life For A Child?

Medtronic spendet für jede Insta-Story mit dem #BlueBalloonChallenge-Filter, in der @medtronicdiabetesDE oder @medtronicdiabetesEU getagged sind, 5,- Euro an Life For A Child - insgesamt bis zu 100.000,- Euro! Je mehr Menschen sich beteiligen, desto mehr Geld für Kinder mit Diabetes kommt zusammen! Für extra Karma-Punkte tagge bitte auch @dedoc_de und @lifeforachild.

Vielen Dank für Deine Unterstützung!

www.blueballoonchallenge.de

#T1DBalloonChallenge #BlueBalloonChallenge #dedoc #Medtronic

Tags: Medtronic, dedoc