#LanguageMatters! Bitte nicht mehr Diabetiker sagen!

Auf Diabetes-Kongressen und in Fachpublikationen begegnet man ständig „schlecht eingestellten Diabetikern“, denen es an „Therapietreue mangelt“ und die deshalb „einer Lebensstilintervention zugeführt werden müssen“. An dieser Sprache muss sich dringend etwas ändern, findet die Bloggerin, Journalistin und Patientin Antje Thiel.

Mehr dazu und Quellverweis in einem tollen Artikel von Antje Thiel im Ärzteblatt vom Jan. 2020

