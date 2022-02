Jetzt mit Spendenprojekt für die 11. Diabetes-Charity-Gala bewerben!

Bewerben Sie sich mit Ihrem Spendenprojekt für die 11. Diabetes-Charity-Gala

Förderung für innovative Diabetes-ProjekteBerlin, 01. Februar 2022 – Die gemeinnützige Gesundheitsorganisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe unterstützt seit vielen Jahren Projekte, die über die Risiken von Diabetes aufklären, einer Erkrankung vorbeugen oder die Versorgung von Menschen mit Diabetes verbessern. Jedes Jahr werden Projekte ausgewählt, für die im Rahmen der Diabetes-Charity-Gala Spenden eingeworben werden. diabetesDE- Deutsche Diabetes-Hilfe ruft daher interessierte Projektverantwortliche zum Einreichen von innovativen Projektvorschlägen auf. Deadline für die Bewerbung ist der 31. März 2022.

Im Fokus der Diabetes-Charity-Gala der gemeinnützigen Gesundheitsorganisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe stehen jedes Jahr innovative Spendenprojekte zugunsten von Menschen mit Diabetes. Daher ruft die Deutsche Diabetes-Hilfe auch 2022 wieder alle Projektverantwortlichen auf, sich als Spendenprojekt der Gala zu bewerben. Finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit können Projekte erhalten, die dazu beitragen, die Satzungsziele der Deutsche Diabetes-Hilfe zu verwirklichen. Dazu gehören insbesondere:

Projekte zur Aufklärung über den Diabetes und zur Prävention der Krankheit und ihrer Folgeerkrankungen

Projekte, die die Versorgung von Menschen mit Diabetes verbessern

Projekte zur patientenzentrierten Erforschung der Krankheit, ihrer Ursachen und Therapie sowie zur Versorgungssituation in Deutschland

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe fördert innovative und nachhaltige Projekte für einen größeren Personenkreis. Im besonderen Fokus unserer Arbeit stehen dabei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Risikopatient*innen sowie für Kinder mit Diabetes. Eine Unterstützung von Einzelpersonen ist grundsätzlich nicht möglich. Aufgrund begrenzter Ressourcen kann die Deutsche Diabetes-Hilfe nicht selbst an der Umsetzung der Projekte mitwirken. Wir suchen daher keine Ideen, sondern konkrete Konzepte, die durch den Projektträger selbst umgesetzt werden. Bewerben können sich sowohl bereits existierende Projekte, die eine Neuausrichtung oder Erweiterung anstreben, als auch neu aufgesetzte Projekte.Nähere Informationen zu den Anforderungen an einen Projektvorschlag finden Sie auf der Website der Organisation unter https://www.diabetesde.org/projektvorschlaege. Bitte reichen Sie Ihre Projektskizze inkl. Budget bis zum 31. März 2022 ein unter: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, Frau Dr. Gaby Allrath, Albrechtstr. 9, 10117 Berlin oder gerne auch per Mail unter allrath@diabetesde.org.

Ihre Kontakte für Rückfragen:

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe

Nicole Mattig-Fabian (Geschäftsführung)

Albrechtstr. 9

10117 Berlin

Tel.: +49 (0)30 201 677-12

Fax: +49 (0)30 201 677-20

E-Mail: mattig-fabian@diabetesde.org

www.diabetesde.org

www.deutsche-diabetes-hilfe.de

