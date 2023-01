Information und Anmeldung zum Ederseetreffen 2023

4. Aug. bis 6. Aug. 2023

Wir freuen uns sehr, euch über das nächste Treffen am Edersee zu informieren, welches in den letzten 19 Jahren fast schon zur Tradition geworden ist.



Am Edersee geht's, wie auch die letzten Male, nicht ums Thema Diabetes, sondern hauptsächlich um Spiel, Spaß, Vergnügen und ums Kennenlernen.



Wir werden, wie auch im letzten Jahr, die Teilnehmerzahl auf maximal 180 Leute begrenzen, um die private und familiäre Atmosphäre aufrecht zu erhalten.



Bei der Anmeldung gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Auf dem Programm unseres diesjährigen Treffens stehen ein paar tolle Aktionen:

Gemeinsames Abendessen / Lagerfeuer und Frühstücken

Kennenlerntreffs für die Kids

Stand Up Paddling Kurs für Kids ab 13 Jahre

Rally um den See für die Kids

Vorträge und Gesprächsrunden zu aktuellen Diabetes Themen

Ein Herstellerevent bei dem z.B. die neuesten Insulinpumpen, CGM Systeme und Zubehör vorgestellt werden

Ein Ausflug zur nahe gelegenen Sommerrodelbahn

DETAILS:

1) Wann:

Von Freitag dem 4. Aug. bis Sonntag den 6. Aug. 2023.



2) Wo:

Im Camping- und Ferienpark Teichmann

Direkt an der B 252 zwischen Frankenberg und Korbach. 34516 Vöhl-Herzhausen

Telefon : 05635-245 Fax: 05635-8145 Mail: info@camping-teichmann.de

Internet: http://www.camping-teichmann.de



Wie ihr dorthin kommt, erfahrt ihr unter diesem Link.



Die Unterbringung erfolgt entweder im eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil oder in einem der 2,4 und 6 Bett Zimmer/Häuser, welche allerdings nur begrenzt verfügbar sind.



3) Kosten Unterbringung (Preise gelten für 2 Übernachtungen) :

Im Doppelzimmer oder einem Ferienhaus >>



Telefon : 05635-245 Fax: 05635-8145 Mail: WICHTIG: Ab diesem Jahr laufen die Buchungen für Zimmer und Ferienhäuser direkt über den Campingplatz und nicht mehr über uns. Auch ist bis auf wenige Ausnahmefälle ein Mindest-Buchunngszeitraum von 7 Tagen notwendig. Bitte setzt Euch dazu vor der Anmeldung bei uns mit dem Campingplatz in Verbindung unter:Telefon : 05635-245 Fax: 05635-8145 Mail: info@camping-teichmann.de

Im eigenen Zelt >> 37 Euro pro Zelt plus 23,8 Euro pro Person ab 16 (Kids bis 15 nur 15 Euro)



Im eigenen Wohnmobil >> 51,8 Euro plus 23,8 Euro pro Person ab 16 (Kids bis 15 nur 15 Euro)

Als Tagesbesucher (auch bei externer Unterkunft) >> 10 Euro pro Person

Mit Hund >> 13 Euro

4) Kosten Verpflegung:

Die Verpflegung beinhaltet ein Abendessen Freitag und Samstag Abend in der Grillhütte und wenn gewünscht auch ein Frühstücksbuffet am Samstag und Sonntag Morgen im Restaurant Seehütte auf dem Campingplatz.

Abendessen in der Grillhütte auf dem Campingplatz

Tag 1: Buffet:Fleisch,Kartoffeln,Nudeln,Salat

Tag 2: Grillbuffet:Würstchen,Schweinesteaks,Pute,Gemüsepfanne,Blattsalate,Brötchen

Kinder bis 3 Jahre >> kostenlos

Kinder bis 14 Jahre >> 18 Euro (9 Euro pro Tag)

Über 14 Jahre >> 30 Euro (15 Euro pro Tag)

Frühstücksbuffet im Restaurant Seehütte auf dem Campingplatz

Brötchen, Wurst, Käse, Marmelade, Honig, Obst, Müsli, Ei gekocht, O-Saft,Wasser, Tee und Filterkaffee in Kannen, Kakao

Kinder bis 3 Jahre >> kostenlos

Kinder bis 14 Jahre >> 12 Euro (6 Euro pro Tag)

Über 14 Jahre >> 20 Euro (10 Euro pro Tag)

Getränke sind in diesen Kosten nicht inbegriffen, stehen aber (selbstverständlich auch Light) vor Ort zum Verkauf.



Zum Mittagessen ist jeder Selbstversorger. Ein Restaurant und ein Minimarkt ist bei Bedarf auf dem Campingplatz vorhanden. Auch eventuell benötigte Zwischenmahlzeiten sollte sich jeder selbst mitbringen. Die Zahlung des Gesamtbetrages ist im Voraus (bis Ende Mai) an uns zu leisten und wird bei kurzfristiger Absage nicht erstattet.



5) Zeitplan (Vorläufig):

Freitag, 4. Aug. 2023

Individuelle Anreise bis 18.00 Uhr

Gemeinsames Abendessen

Gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer





08:30-09:30 Gemeinsames Frühstück (wenn gebucht)

11:00-12:00 Vortrags und Gesprächsrunde (Thema/Referent noch offen)

14:00-17:00 Herstellerevent (Einige Firmen stellen ihre Neuheiten in der Grillhütte vor)

18:00-20:00 Gemeinsames Abendessen/Grillen

ab 20:00- Gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer





08:30-09:30 Gemeinsames Frühstück (wenn gebucht)

10:00-13:00 Minigolfturnier für die Kids

10:30-12:45 Vortrags und Gesprächsrunde (Thema/Referent noch offen)

13:30 Fahrt zur Sommerrodelbahn (bei schönem Wetter) und Ende der Veranstaltung

Der Campingplatz ist für Kinder gerüstet und bietet neben toller Umgebung und einem großen eigenen Badesee mit Tretbooten auch Spielplätze, einen Minigolfplatz und Trampolinspringen. Auch versuchen wir wieder ein paar Diabetes-Spezialisten dazu zu bekommen die eure Fragen kompetent beantworten können. Über Vorschläge zum Programm und freiwillige Helfer freuen wir uns immer.



Bei Rückfragen wendet euch bitte an uns unter webmaster@diabetes-kids.de oder Telefon: 0157 / 8128 6548.



Einen Bericht mit Video zum letzten Ederseetreffen gibts hier.



Sofort nach dem Abschicken der Anmeldung erhaltet ihr eine Bestätigungsmail von uns. Wenn Ihr dieses nicht erhaltet, dann schreibt an webmaster@diabetes-kids.de



Die ca. 65 Bettenplätze auf dem Campingplatz sind leider sehr begrenzt und meist sofort bei Bekanntgabe des Treffens ausgebucht. Deshalb müssen wir alle Hütten so gut wie möglich auslasten, weshalb es notwendig ist, daß manche Familien gemeinsam, aber natürlich nach Zimmern getrennt, im gleichen Haus wohnen.

Im Nachbarort Vöhl auch einige Gasthäuser, welche auch Fremdenzimmer anbieten. Wenn ihr euch dort selbst ein Zimmer organisiert, dann könnt ihr als Tagesbesucher am Treffen teilnehmen.

Für die Zelte und Wohnmobile haben wir die ruhig gelegene Halbinsel gebucht, auf der auch nur Teilnehmer des Diabetes-Kids Treffens zelten werden.



Anmelden könnt ihr euch selbstverständlich auch per Fax, Mail, Telefon oder Post anmelden indem ihr uns die Informationen die im Formular oben abgefragt werden zuschickt.

-Per Fax an 06103 312 502

-Per Mail an webmaster@diabetes-kids.de

-Per Post an: Fam. Bertsch, Sudetenring 60, 63303 Dreieich.

-Per Telefon unter 0157 8128 6548 (Abends ab 20:00 Uhr oder am Wochenende)



Diese Veranstaltung ist ein privates Treffen von Familien mit einem diabetischen Kind. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Riskio und eine Haftung seitens der Organisatoren ist ausgeschlossen.



Wir freuen uns auf euch.

