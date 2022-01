Hey Amira - Diabetes! Wie lebe ich mit Zucker?

Amira Pocher hat ihren ersten eigenen Podcast! Das liegt daran, dass sie so viele Fragen und Themenvorschläge von Euch bekommt, die sie mit Olli einfach nicht besprechen kann. Deswegen hat sie sich überlegt: Mach ich das einfach mal alleine!

Als Amira hört, was es bedeutet, die Diagnose Diabetes gestellt zu bekommen, oft ja schon in jungen Jahren, da muss sie erst einmal tief schlucken. Denn wer Zucker hat, der muss sein Leben ändern. Dass das mittlerweile aber viel besser und einfacher geht als noch vor einigen Jahren, das berichtet ihr Moderatorin und Sängerin Annie Heger in dieser Folge.

Der Beitrag ist zwar ziemlich werbelastig, aber trotzdem interessant.

Mehr unter diesem Link bei audionow.de vom 20.1.2022

Tags: Insulinpumpe, Medtronic, Blog

Drucken E-Mail