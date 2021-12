Habt ihr noch Libre 2 Lesegeräte übrig? Spendet Sie für einen guten Zweck!

Der folgende Aufruf hat uns diese Woche erreicht:

In Litauen werden Glukosesensoren bei Patienten mit Typ-1-Diabetes nicht erstattet. Der Kinder- und Jugendclub „Diabitė“ (https://www.facebook.com/diabiteVilnius) betreibt die Initiative „First Sensor“ und stellt neu erkrankten Kindern und Jugendlichen kostenlos den ersten Sensor zur Verfügung. Aufgrund von Kaufbeschränkungen können wir Kinder nicht mehr mit neuen Libre-Lesegeräte beliefern und die Librelink-App kann nicht in Litauen heruntergeladen werden. Wir bitten aufrichtig um Hilfe - wenn Sie einen ausgedienten Libre-Lesegerät haben, spenden Sie bitte ihn für Kinder in Litauen.

Bei Fragen wendet Euch bitte an pagalba@diabite.lt

Bitte sendet die Libre Lesegeräte an die folgende Adresse:

DIABITE, ID LT946859

Am Ölgraben 23

D-37345 Am Ohmberg

Tags: Freestyle Libre, Selbsthilfe