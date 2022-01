Feedback der Familien zum Diabetes-Kids Starterpaket

Das kostenlose Diabetes-Kids Starterpaket enthält wichtige Informationsmaterialien für Familien, welche neu mit dem Thema Diabetes konfrontiert wurden.

Neben Broschüren zu aktuellen Produkten und Therapiemöglichkeiten von verschiedenen Unternehmen, enthält es einige Give Aways für die Kids und ein kostenloses Blutzucker Messgerät zum Anwendertest nach Wahl.

Hier könnt ihr lesen, was andere Familien uns zum Starterpaket als Feedback geschrieben haben:

Fam. E aus Maikammer schrieb am 29.1.2022

Vielen Dank für so eine tolle Box.

Fam. K aus Halberstadt schrieb am 8.1.2022

Einfach ein tolles Paket mit vielen tollen und wichtigen Informationen für Eltern aber auch für Kinder!

Fam. M aus Aalen schrieb am 4.11.2021

Rundum gelungenes Set für uns Eltern, vor allem aber auch für Kinder! Herzlichen Dank!

Fam. N aus Leipzig schrieb am 14.10.2021

Ein schnelles, informatives Starterset kam bei uns an und wird nun gelesen. Nun fühlen wir uns auch nicht mehr so allein damit.

Fam. W aus Möhnesee schrieb am 11.10.2021

Ganz schön um einen Überblick über andere Pumpenhersteller zu erhalten und vieles noch mal kindgerecht erklärt.

Fam. K aus Kranzberg schrieb am 8.7.2021

Vielen lieben Dank für das tolle Starterpaket! Allein die Geste bedeutet uns viel. Durch die liebevolle Zusammensetzung fühlen wir uns wertgeschätzt und umsorgt. Spitze!

Fam. O aus Bad Urach schrieb am 27.5.2021

Sehr informatives Starterpaket für alle betroffenen Eltern und Kinder. Eine Erleichterung für den Anfang, wo man alle nötigen Information bekommt. Vielen Dank!

Fam. B aus Frankfurt/M. schrieb am 20.5.2021

Sehr schönes umfangreiches paket

Fam. M aus Leipzig schrieb am 19.3.2021

Tolles umfangreiches hilfreiches Paket mit vielen Infos zu Typ 1

Fam. M aus Tönisvorst schrieb am 7.3.2021

Tolle Idee und ganz besonders hilfreich in der Situation, wenn man sich in der neuen Lebenslage mit einem Diabeteskid wiederfindet

Fam. H aus Mühlheim schrieb am 12.2.2021

Wir danken euch sehr für das Starterpacket. Alles sehr hilfreich für uns. Vielen vielen Dank

Fam. C aus Johannesberg schrieb am 20.1.2021

Wir finden es sehr gut, umfangreiches InfoMaterial zu Diabetes und Ausstattung erhalten zu haben, da man sich sonst alles mühsam selbst zusammensuchen müsste.

Fam. G aus Uehlfeld schrieb am 7.11.2020

Super Starterpaket, das individuell gestaltet werden kann. Viel Wissenswertes, wie Broschüren und praktische Sachen, wie Traubenzucker und ein BZ-Messgerät. So fühlt man sich in dieser Situation gut aufgefangen und informiert.

Fam. N aus Kassel schrieb am 12.10.2020:

Vielen Dank für das Starter Paket, es ist wirklich sehr hilfreich für Diabetes Neulinge, wir haben die Diagnose für unseren Sohn (8) vor ca. 4 Monaten bekommen. Uns gefällt sehr gut, dass die Infomaterialien sehr viele Themenbereiche abdecken.

Fam. H aus Wöllstadt schrieb am 9.9.2020:

Als Diabetesneuling hat uns des Starterpaket sehr geholfen noch ein paar zusätzliche Informationen zu bekommen. Ich persönlich mag Informationen in Heftform lieber als aus dem Netz, da ich mir nebenher Notizen mache und gern nachschlage. Mein Sohn fand natürlich das Bärchen am besten. Der ist aber auch knuffig. Ein sehr schönes Paket um ins Thema rein zu kommen.

Mehr Infos zum Diabetes-Kids Starterpaket: https://www.diabetes-kids.de/starterpaket

Drucken E-Mail