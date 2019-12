Familien mit Diabetes Typ 1 an der Ostsee

Anfang November fand das diesjährige Eltern-Kind-Wochenende der DDH-M in Kooperation mit den „Zuckerschnuten“ aus Schleswig-Holstein statt. Die 87 Teilnehmer trafen sich am Weißenhäuser Strand an der Ostsee zu einem gemeinsamen Wochenende voller Spaß, Erfahrungsaustausch und neuen Freundschaften.

Mehr dazu in einem tollen Bericht unter menschen-mit-diabetes.de

Tags: Selbsthilfe, Veranstaltungen, DDH