Endlich symptomfrei - 15 Tage mit Corona und Typ1 Diabetes

Lena, von der Blood Sugar Lounge, hat ein weiteres Mal mit Anja, der Erzieherin, die an Corona erkrankt war, über den Verlauf der Krankheit gesprochen – heute ist sie symptomfrei.

Am 26. März erschien ihr erstes Interview mit Anja: „Ich habe ‚Corona‘ und Typ-1-Diabetes“ – die 25-Jährige war zu dem Zeitpunkt an Corona erkrankt. Zwei Wochen später haben sie wieder miteinander gesprochen und Anja hat ihr einen Einblick in den Verlauf der Krankheit gegeben – bis zum Tag der Symptomfreiheit.

Der komplette Artikel und Quellverweis: blood-sugar-lounge.de vom 14.4.2020

Tags: Blog, Blood-Sugar-Lounge, Coronavirus Covid-19