Die Blue Balloon Challenge - Macht mit!! #BlueBalloonChallenge #dedoc #Medtronic

Leben mit Diabetes ist ein täglicher Balanceakt. Ganz normaler Alltag — doch als müssten wir noch dazu einen Ballon in der Luft halten. Mach mit bei der #BlueBalloonChallenge und Medtronic spendet 5,- Euro an Life for a Child! Mit der #BlueBalloonChallenge möchten wir Diabetes sichtbar machen.



Mach mit bei der Blue Balloon Challenge!

Die Blue Balloon Challenge ist eine Initiative von #dedoc° und Medtronic.

Für jede Instagram-Story mit dem #BlueBalloonChallenge-Filter spendet Medtronic 5,- Euro an Life For A Child. Wichtig: Bitte tagge @medtronicdiabetesDE, @dedoc_de und @lifeforachild, um die Spende auszulösen!

#T1DBalloonChallenge #BlueBalloonChallenge #dedoc #Medtronic