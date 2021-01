diabetesDE launcht neue kostenfreie Videoreihe: "Wir fragen - Diabetes-Experten antworten" - Wissen kompakt vermittelt

Berlin, 15. Januar 2021 – Wer neu an Diabetes Typ 1 oder Typ 2 erkrankt ist oder Angehörige und Freunde mit einer kürzlich erhaltenen Diabetes-Diagnose hat, steht zunächst vor vielen Fragen: Was ist der Unterschied zwischen Typ-1- und Typ-2-Diabetes? Wie hoch ist mein eigenes Risiko für Typ-2-Diabetes? Kann ich selbst etwas tun, um das Risiko zu senken? Kompakt und leicht verständlich statt lang und kompliziert – so wünschen sich viele Betroffene und Interessierte erste Informationen zum Einstieg. Menschen, die bereits länger mit der chronischen Stoffwechselerkrankung leben, benötigen mitunter aktuelle Kenntnisse zu spezielleren Themen. Beides bietet die neue kostenfreie Videoreihe von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe: Alle zwei Wochen veröffentlicht die Organisation neue Folgen unter dem Titel „Wir fragen – Diabetes-Experten antworten“. In der ersten Folge beantwortet Vorstandsmitglied Prof. Dr. med. Thomas Haak drei Fragen rund um den Diabetes mellitus. Das Video mit ihm ist nun online unter https://www.diabetesde.org/fragen

Mittlerweile sind etwa acht Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes erkrankt, die meisten von ihnen leben mit Typ-2-Diabetes. Für Neudiagnostizierte ändert sich mit der Diagnose der Alltag: Zum lebenslangen Management gehört die tägliche Auseinandersetzung mit ihrer Ernährung, körperlicher Aktivität und in der Regel auch einer medikamentösen Behandlung. 99 Prozent ihrer Therapiezeit sind Betroffene auf sich selbst gestellt. Auch die Angehörigen tragen diese Belastung mit. „Frisch mit der Diagnose Diabetes Typ 1 oder Typ 2 konfrontierte Menschen fühlen sich häufig mit der Flut an ersten Informationen überfordert“, weiß Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Im Verlauf der Erkrankung ergeben sich wiederum häufig Fragen zu bestimmten Therapieaspekten oder Diabetestechnologien.

In der neuen Video-Reihe „Wir fragen – Diabetes-Experten antworten“ vermitteln unter anderem Diabetologen und Diabetesberaterinnen kurz und prägnant Kenntnisse zu jeweils drei Fragen rund um die Stoffwechselerkrankung. „Betroffene, Angehörige und Interessierte sind herzlich eingeladen, die Videoreihe mitzugestalten“, betont Nicole Mattig-Fabian: „Senden Sie uns Ihre Fragen, auf die unsere Experten in den Videos eingehen sollen, an info@diabetesde.org!“ Die Videos werden jeweils im Abstand von zwei Wochen donnerstags veröffentlicht. Im ersten Video mit Professor Haak geht es um die Unterschiede zwischen den einzelnen Diabetes-Formen und um das individuelle Risiko für Typ-2-Diabetes. In den nächsten Folgen werden u.a. Ernährung, Bewegung und Diabetestechnologien im Fokus stehen.

Quellverweis: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vom 15.1.2021

Tags: DiabetesDE, Expertenrat