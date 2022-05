diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe sucht das "Diabetes-Kids-Supertalent" 2022

Berlin, den 19. Mai 2022 – diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe veranstaltet am 20. Oktober 2022 die elfte Diabetes-Charity-Gala im TIPI am Kanzleramt in Berlin, moderiert von einem Moderatoren-Duo: Harry Wijnvoord, Moderator der legendären Rateshow „Der Preis ist heiß", die in diesem Jahr ihr TV-Revival erlebt, zusammen mit TV- Moderatorin Andrea Ballschuh. Im Mittelpunkt der Gala stehen Menschen mit Diabetes und karitative Projekte zur Diabetesversorgung und -prävention, für die traditionell Spenden eingeworben werden. Die gemeinnützige Gesundheitsorganisation kürt gemeinsam mit dem Internetportal Diabetes-Kids und der Zeitschrift Diabetes-Eltern-Journal im Rahmen der Gala auch wieder das Supertalent unter Kindern mit Diabetes mellitus.

Zum achten Mal ruft diabetesDE Kinder und Jugendliche mit Diabetes unter Erlaubnis ihrer Eltern dazu auf, sich als „Diabetes-Kids-Supertalent“ zu bewerben. Alle Talente sind gefragt: Singen, Musizieren, Tanzen, Sporteln, Dichten, Zaubern, Malen u.v.m. Jedes Kind mit Diabetes zwischen 6 und 14 Jahren kann mitmachen und seine individuelle Begabung in einem Video (maximal drei Minuten Länge) zeigen. „Wir freuen uns jedes Jahr darüber, wie viele unfassbar gute Talente es unter den Kindern mit Diabetes gibt. Wenn man Talent hat, ist es egal, ob man Diabetes hat oder nicht, das Talent lässt sich durch den Diabetes nicht beeinflussen“, so Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Dies mache betroffenen Kindern und Jugendlichen Mut, trotz beziehungsweise auch mit der chronischen Stoffwechselerkrankung Ziele zu erreichen wie stoffwechselgesunde Heranwachsende.

Eine unabhängige Jury wird wieder unter allen Einsendungen das Diabetes-Kid mit den herausragendsten Fähigkeiten herausfiltern. Die Entscheidung fällt bis Mitte September. diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe lädt den/die Gewinner/in zusammen mit einem Elternteil zur Gala 2022 nach Berlin ein, wo er/sie live auf der Bühne sein/ihr besonderes Talent vorstellen darf.

Begleitet wird der Wettbewerb durch eine Social Media-Kampagne. Teilnehmende Kinder und Jugendliche benötigen die Erlaubnis ihrer Eltern, ein entsprechendes Formular kann auf http://www.diabetesde.org/supertalent heruntergeladen werden. diabetesDE freut sich über jedes eingesendete Video (maximale Länge drei Minuten).

Einsendeschluss ist der 15.08.2022.

Das Formular muss zusammen mit dem Video eingereicht werden an:

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe

„Stichwort: Talent“

Albrechtstraße 9

10117 Berlin

Ihre Kontakte für Rückfragen:

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe

Nicole Mattig-Fabian (Geschäftsführung)

Albrechtstraße 9

10117 Berlin

Tel.:+49 (0)30 201677-12

Fax:+49 (0)30 201677-20

E-Mail:mattig-fabian@diabetesde.org

