bytes4diabetes-Award fördert digitale Innovationen in der Diabetologie!

Die Zukunft der Diabetologie sucht Dich und Dein digitales Projekt.

Bewirb Dich jetzt um den bytes4diabetes-Award 2022 und gestalte die digitale Zukunft der Diabetologie mit.

Die BERLIN-CHEMIE AG und das Zukunftsboard Digitalisierung fördern die besten Projekte mit Preisen im Wert von insgesamt 25.000 EUR sowie Support und Mentorship.

Bewirb Dich jetzt bis zum 15. September 2021 um den bytes4diabetes-Award 2022 unter: www.bytes4diabetes.de

Die Digitalisierung verändert die Diabetologie rasant! Unterschiedlichste Innovationen unterstützen schon jetzt viele Menschen mit Diabetes im Alltag und täglich kommen neue hinzu. Was aber, wenn die große Bühne fehlt, eine bahnbrechende Idee nicht wahrgenommen wird und somit Förderung ausbleibt? Oft kann sich das Potenzial vielversprechender Erfindungen gar nicht erst entfalten.

Genau hier setzt der bytes4diabetes-Award an und fördert digitale Lösungen in der Diabetologie neben Preisgeld im Gesamtwert von 25.000 € auch mit individuellem Mentoring und Support. Der Preis wird von der BERLIN-CHEMIE AG in Zusammenarbeit mit dem Zukunftsboard Digitalisierung (mehr Informationen hier) ausgeschrieben.

Quellverweis: signum [ pr GmbH vom 20.7.2021

