Blutzuckermessung mit Laser-basierter Technologie

DiaMonTech’s erstes Produkt „DMT Base“ erhält CE-Zertifizierung zur nicht-invasiven Blutzuckermessung mit Laser-basierter Technologie



Berlin, 22. August 2019 - Die DiaMonTech GmbH, ein junges Medizintechnikunternehmen, hat die CE-Zertifizierung für ihr erstes Medizinprodukt „DMT Base“ erhalten. Das Gerät ermöglicht die nicht-invasive Blutzuckermessung mittels einer laser-basierten Technologie. Die Zertifizierung bestätigt, dass die patentierte Technologie die hohen Sicherheits- und Leistungsstandards für Medizinprodukte erfüllt, die für eine Marktzulassung erforderlich sind. Die Kennzeichnung gilt für alle Länder der Europäischen Union.

„Die CE-Kennzeichnung unseres Geräts zur nicht-invasiven Blutzuckermessung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Dahinter stehen mehr als 20 Jahre intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Nun ist es unser Ziel, diese Technologie möglichst schnell vielen Diabetes-Patienten zugänglich zu machen und ihnen damit das Leben zu erleichtern“, sagt Thorsten Lubinski, Mitgründer und CEO der DiaMonTech GmbH.

Die „DMT Base“ lässt sich intuitiv anwenden: der Patient legt den Finger einige Sekunden auf ein Sensorfeld und der Blutzuckerspiegel wird auf einem Display angezeigt. Der Blutzuckerspiegel kann so präzise und schmerzfrei ohne einen Tropfen Blut gemessen werden. Die Messung kann beliebig häufig ohne Verbrauchsmittel (Teststreifen) durchgeführt werden. Für die Anwender entfällt das mehrmals täglich nötige Stechen.



Die „DMT Base“ ist aktuell für den Einsatz im professionellen Umfeld (z.B. in Diabetes-Zentren) optimiert. Das kleinere „DMT Pocket“ ist aktuell in der Entwicklung. Dieses Gerät soll in etwa die Größe eines Smartphones haben und könnte damit ständiger Begleiter des Diabetes-Patienten sein.



Über DiaMonTech

Die DiaMonTech GmbH ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Produkten zur medizinischen Diagnostik spezialisiert hat. Die patentierte photothermische Diagnostiktechnologie auf Basis von Infrarotlasern ermöglicht die präzise Messung von relevanten Blutparametern. Die erste Anwendung ist die nicht-invasive Blutzuckermessung, die eine akkurate und schnelle Messung ohne Schmerzen ermöglicht. Eine Markteinführung des Smartphone-großen „DMT Pocket“ strebt die Gesellschaft für Ende 2020 an.



Weitere Informationen über DiaMonTech finden Sie auf www.diamontech.de.

