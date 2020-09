Bitte fleißig teilen!! Wir suchen noch mehr gute Folge-Diabetologen für Jugendliche mit Typ1 Diabetes

Wenn ein Jugendlicher mit Typ1 Diabetes volljährig wird, dann kommt zwangsläufig der Übergang vom Kinder-Diabetologen zum Erwachsenen-Diabetologen.

Leider ist dies nicht so einfach, denn viele Erwachsenen-Diabetologen sind hauptsächlich auf Typ2 Diabetes spezialisiert und können mit pubertierenden und oft nicht sonderlich therapie-treuen Jugendlichen nicht viel anfangen. Insulinpumpen und CGM Systeme sind dort leider oft Fremdwörter oder überflüssiger Schnickschnack.

Aus diesem Grunde haben wir unter http://www.diabetes-kids.de/folge-diabetologen eine Liste zusammen getragen, welche uns von unseren Usern empfohlen wurden.

Bislang sind die Einträge dort sehr überschaubar, wie ihr auf der Karte seht.

Deshalb brauchen wir weiterhin dringend Eure Hilfe!

Wenn Ihr einen guten Erwachsenen-Diabetologen kennt, der sich im Bereich Typ1 gut auskennt, dann tragt ihn bitte in der eigens dafür geschaffenen Kategorie in unserem Adressbuch ein oder schickt uns die Info per mail an webmaster@diabetes-kids.de

Über Eure Mithilfe würden wir uns sehr freuen.

Vielen Dank im Voraus

Michael Bertsch

www.Diabetes-Kids.de

Tags: Diabetologe, Pubertät, Transition