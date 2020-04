Bastian spricht über smarte Insuline

In einem neuen Video auf Youtube spricht Bastian in seinem Video Blog "Diabetes ohne Grenzen" über das Thema der blutzuckerabhängigen/smarten Insuline. Das sind Insuline, die nur blutzuckersenkend sind, wenn der Blutzucker zu hoch ist. Ein sehr spannendes Thema, also schaut es Euch an.

Direkt zu Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_DuzsUxI_y0

Tags: Forschung, Insulin, Blog