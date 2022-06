Informationen

Berlin – Immer mehr Menschen mit Diabetes mellitus nutzen neue Technologien, um sich in ihrem Diabetes-Alltag zu entlasten. Insbesondere junge Patientinnen und Patienten mit Diabetes Typ 1 verwenden automatisierte Systeme, die die Blutzuckermessung und Insulinabgabe automatisch regulieren und somit die Funktion der Bauchspeicheldrüse nachahmen. So nutzen inzwischen rund zwölf Prozent aller Kinder und Jugendlichen mit Diabetes so genannte AID-Systeme (automatische Insulindosierung) – Tendenz steigend. Der Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e. V. (VDBD) weist darauf hin, dass durch die neuen Technologien der Schulungsaufwand künftig steige. Er rät dringend dazu, mit geschultem Personal eine individuelle Kosten-Nutzen-Abwägung vorzunehmen und sich vor und während der Nutzung dieser Technologie ausführlich beraten und schulen zu lassen.

Diabetes Typ 1: Abschied vom Kinderdiabetologen bedeutet häufig Abbruch der ärztlichen Betreuung DDG fordert flächendeckend qualifizierte Versorgungsangebote im Umgang mit modernen AID-Technologien



Jedes Jahr werden etwa 2000 junge Patientinnen und Patienten mit Typ-1-Diabetes erwachsen. Damit steht auch ihr Wechsel vom kinderdiabetologischen Behandlungsteam in die Erwachsenenmedizin an. Doch zehn bis 40 Prozent der Betroffenen schaffen diesen Übergang in eine geregelte fachärztliche Betreuung, die so genannte Transition, nicht (1, 4). Fehlt ihnen jedoch die ärztliche Empfehlung und Begleitung für eventuell notwendige Therapieanpassungen, kann dies weitreichende gesundheitliche, unter Umständen lebensgefährliche Folgen mit sich bringen. Dazu gehören etwa Stoffwechselentgleisungen – und langfristig vorzeitige Erblindung, Nierenversagen oder Amputationen. Neben den seit vielen Jahren bekannten Problemen bei der Transition kommen nun neue Herausforderungen hinzu. Denn in der Kinderdiabetologie sind moderne sensorgesteuerte Insulinpumpensysteme zur Glukosekontrolle wie die so genannten AID-Systeme (Automatische InsulinDosierung) häufiger im Einsatz als in der Erwachsenenmedizin (2, 4). Eine entsprechende Expertise für Schulung und Begleitung im Umgang mit modernen Diabetestechnologien fehlt jedoch vielerorts in der Erwachsenentherapie. Auf der gemeinsamen Online-Pressekonferenz der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) am Dienstag, den 28. Juni 2022 um 11.00 Uhr zeigen Expertinnen und Experten, wie Transition gelingen kann und wo noch Handlungsbedarf besteht. Weiterlesen Drucken E-Mail

Juni Update: Aktualisierte Ergebnisse der Diabetes-Kids Produktumfrage. Findet Euch zurecht im Messgeräte und Insulinpumpen Dschungel Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, in dem Wust an verschiedenen Messgeräte, Insulinpumpen, Stechhilfen,Versandhändler, Software... das Beste für sich selbst bzw. für sein Kind zu finden. Sicherlich hat jeder seine eigenen Schwerpunkte, aber am Ende geht es darum, wie zufrieden man insgesamt ist. Was nützt einem daß kleinste oder bunteste Gerät, wenn es am Ende nicht so funktioniert, wie man es erwartet. Deshalb führen wir in regelmässigen Abständen eine ganz einfache Zufriedenheitsumfrage durch und veröffentlichen die daraus ermittelten besten Ergebnisse hier auf Diabetes-Kids. Aus den eingehenden Bewertungen filtern wir diejenigen heraus, welche von vielen Eltern als Gut oder Sehr Gut bewertet wurden und veröffentlichen Sie hier auf Diabetes-Kids.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns durch Eure Teilnahme an dieser Umfrage unterstützt. Hier gehts zur anonymen Umfrage Hier nun die aktuellen Ergebnisse: Weiterlesen Drucken E-Mail

BALD ANMELDESCHLUSS: Webinar mit Vitalaire zur t:slim X2 Insulinpumpe mit Control-IQ Technologie Webinar mit Vitalaire zur t:slim X2 Insulinpumpe mit Control-IQ Technologie

am 28. Juni 2022 ab 19:00 Uhr Die clevere Insulinpumpe t:slim X2 mit Control-IQ Technologie. Der leitende Applikationsspezialist der VitalAire Deutschland, Maximilian Hübl, wird uns dieses Insulinpumpensystem näherbringen. Bei ihm wurde 1984 im Alter von 5 Jahren Typ 1 Diabetes festgestellt und wir freuen uns sehr, dass er uns mit seinem Background für alle Fragen zu dieser Insulinpumpe zu Verfügung steht. Er wird uns die Funktion des Algorithmus der Control-IQ Technologie genau so näher bringen wie Tipps und Tricks aus dem Alltag mit der t:slim. Wie lade ich den Akku richtig? Wie mache ich das beim Sport? Gibt es temporäte Basalrate? Auf all diese Fragen wird Max mit Sicherheit eine Antwort wissen. Natürlich seid ihr herzlich eingeladen, auch Eure Fragen zu stellen und zusammen in den Austausch zu gehen. Wir freuen uns auf einen interessanten Abend!



Hier die Details zum Event: Wann: Dienstag, 28. Juni 2022 ab 19:00 Uhr Thema: Online Webinar Inhalt: t:slim X2 Insulinpumpe mit Control-IQ Technologie Host: - Maximilian Hübl von Vitalaire

- Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de Anmeldeschluss: 27.6.2022 um 20:00 Uhr Zur Anmeldung gehts hier! Drucken E-Mail